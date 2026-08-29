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Počas osláv SNP v B. Bystrici zložia prísahu čakatelia na vstup do OS
Významným momentom osláv bude o 14.00 h slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do OS SR.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - V srdci Slovenského národného povstania (SNP), v Banskej Bystrici, sa v sobotu konajú celoštátne oslavy 82. výročia SNP. Areál parku pod Pamätníkom SNP otvoria pre verejnosť od 9.00 h. O 10.00 h sa uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí. Program bude pokračovať slávnostnými príhovormi a kultúrnymi vystúpeniami.
„Ministerstvo obrany SR v spolupráci s partnermi pripravilo dôstojný a zároveň atraktívny program, ktorý spojí pietnu spomienku s prezentáciou schopností Ozbrojených síl (OS) SR, kultúrnymi vystúpeniami a bohatým sprievodným programom. Prioritou je pokračovať v budovaní tradície dôstojných osláv SNP, ktoré svojím významom patria k najdôležitejším udalostiam našich moderných dejín,“ zdôraznili z tlačového odboru kancelárie ministra obrany.
Významným momentom osláv bude o 14.00 h slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do OS SR. Jej symbolické spojenie s výročím SNP pripomenie odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.
Na návštevníkov počas celého dňa čaká bohatý kultúrny program, ktorého súčasťou bude premiéra nového programu Vojenského umeleckého súboru Jánošík, vystúpenie Vojenskej hudby Banská Bystrica a mužského speváckeho zboru. Vyvrcholením osláv bude koncert Nely Pociskovej v sprievode Vojenskej hudby Banská Bystrica. Nebudú chýbať prelety leteckej techniky, statické a dynamické ukážky vojenskej a policajnej techniky, ukážky boja zblízka, prezentácie vojenských kynológov či ukážky činnosti ženijných, logistických a zdravotníckych jednotiek.
„Súčasťou osláv sú už tradične kluby vojenskej histórie, ktoré prostredníctvom dobových táborov, historických vozidiel, výstroja a výzbroje priblížia atmosféru obdobia SNP,“ doplnil rezort obrany s tým, že nebude chýbať ani autogramiáda športovcov Vojenského športového centra Dukla.
Ako upozorňuje banskobystrická krajská polícia, počas osláv platia v meste dočasné dopravné obmedzenia. Návštevníkom odporúča využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu, ktorá začne od 8.00 h premávať približne v 15-minútových intervaloch na trase od železničnej stanice cez centrum mesta až po záchytné parkoviská a späť.
„Vodiči neprejdú Cikkerovou ulicou, ktorá je od križovatky s Národnou po križovatku s Kapitulskou ulicou úplne uzavretá aj pre rezidentov. Kuzmányho ulica je zobojsmernená. Nedá sa odbočiť z cesty I/66 do Kapitulskej ulice. Vjazd je určený len pre pozvaných účastníkov pietneho aktu kladenia vencov v Múzeu SNP,“ uviedla polícia s tým, že všetky obmedzenia sa skončia po oslavách.
„Ministerstvo obrany SR v spolupráci s partnermi pripravilo dôstojný a zároveň atraktívny program, ktorý spojí pietnu spomienku s prezentáciou schopností Ozbrojených síl (OS) SR, kultúrnymi vystúpeniami a bohatým sprievodným programom. Prioritou je pokračovať v budovaní tradície dôstojných osláv SNP, ktoré svojím významom patria k najdôležitejším udalostiam našich moderných dejín,“ zdôraznili z tlačového odboru kancelárie ministra obrany.
Významným momentom osláv bude o 14.00 h slávnostná vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do OS SR. Jej symbolické spojenie s výročím SNP pripomenie odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.
Na návštevníkov počas celého dňa čaká bohatý kultúrny program, ktorého súčasťou bude premiéra nového programu Vojenského umeleckého súboru Jánošík, vystúpenie Vojenskej hudby Banská Bystrica a mužského speváckeho zboru. Vyvrcholením osláv bude koncert Nely Pociskovej v sprievode Vojenskej hudby Banská Bystrica. Nebudú chýbať prelety leteckej techniky, statické a dynamické ukážky vojenskej a policajnej techniky, ukážky boja zblízka, prezentácie vojenských kynológov či ukážky činnosti ženijných, logistických a zdravotníckych jednotiek.
„Súčasťou osláv sú už tradične kluby vojenskej histórie, ktoré prostredníctvom dobových táborov, historických vozidiel, výstroja a výzbroje priblížia atmosféru obdobia SNP,“ doplnil rezort obrany s tým, že nebude chýbať ani autogramiáda športovcov Vojenského športového centra Dukla.
Ako upozorňuje banskobystrická krajská polícia, počas osláv platia v meste dočasné dopravné obmedzenia. Návštevníkom odporúča využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu, ktorá začne od 8.00 h premávať približne v 15-minútových intervaloch na trase od železničnej stanice cez centrum mesta až po záchytné parkoviská a späť.
„Vodiči neprejdú Cikkerovou ulicou, ktorá je od križovatky s Národnou po križovatku s Kapitulskou ulicou úplne uzavretá aj pre rezidentov. Kuzmányho ulica je zobojsmernená. Nedá sa odbočiť z cesty I/66 do Kapitulskej ulice. Vjazd je určený len pre pozvaných účastníkov pietneho aktu kladenia vencov v Múzeu SNP,“ uviedla polícia s tým, že všetky obmedzenia sa skončia po oslavách.