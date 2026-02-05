Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas otváracieho víkendu EHMK budú v Trenčíne dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Najvýraznejšie zmeny sa predpokladajú najmä v sobotu 14. februára.

Autor TASR
Trenčín 5. februára (TASR) - V súvislosti s konaním otváracieho víkendu (13. - 15. 2.) projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) Trenčín 2026, upozorňuje polícia na dočasné dopravné obmedzenia v centre Trenčína a v jeho bezprostrednom okolí. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Počas podujatia sa podľa nej očakáva zvýšený pohyb návštevníkov, kultúrne sprievody a sprievodné programy, čo si vyžiada krátkodobé uzávery niektorých ulíc, zmeny v organizácii dopravy, obmedzenia parkovania a úpravy trás mestskej hromadnej dopravy. Najvýraznejšie zmeny sa predpokladajú najmä v sobotu 14. februára.

Odporúčame vodičom zvážiť nevyhnutnosť využívania individuálnej automobilovej dopravy v centre mesta, využiť parkovanie mimo centra a presun pešo alebo prostredníctvom MHD. Verejnosť zároveň žiadame o zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie pokynov polície a organizátorov podujatia,“ doplnila hovorkyňa s tým, že aktuálne dopravné informácie bude polícia zverejňovať na sociálnej sieti.
