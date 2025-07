Počas piatich rokov skolaudovali v Detve 124 rodinných domov

Detva 18. júla (TASR) - V Detve počas uplynulých piatich rokov skolaudovali 124 rodinných domov, 31 žiadostí o stavebné povolenie je v rozpracovaní. Najväčšia výstavba je v miestnych častiach Piešť I. a II. a na Skliarove. TASR o tom informoval vedúci oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb mesta Detva Ľubomír Tkáč.



Primátor Detvy Branislav Baran dodal, že mesto má v súčasnosti platný doplnok číslo päť k územnému plánu. „V ňom sú jasné stanovené regulatívy, s akými podmienkami sa čo a kde môže budovať,“ objasnil. Detvianske lazy sú podľa neho špecifické v tom, že podliehajú územnému plánu Banskobystrického samosprávneho kraja. Okrajové časti mesta sú tak zadefinované ako laznícke osídlenie, kde by nemali vznikať súvislé ulice a štvrte. Domy by tiež mali byť roztrúsené, podmienkou by malo byť tiež sídlo s hospodárstvom. Povedal, že rozpracovaný je doplnok číslo šesť k územnému plánu kraja a väčšina žiadostí na doplnenie podmienok sa týka práve lazov. Zároveň zdôraznil, že nie každá plocha je vhodná na stavanie rodinného domu.



Ako ďalej uviedol, priestory na zastavanie vylučujú aj na základe kolízií s ochrannými pásmami. „Prichádzame aj na limity pitnej vody, nemáme rozšírené vodovody, kanalizácie,“ zhrnul.



Poznamenal, že intravilán mesta má v územnom pláne vyčlenené plochy, kde je možnosť stavať rodinné domy. Týka sa to napríklad Ulice Janka Kráľa, kde je približne 13 stavebných pozemkov. Sú to aj priestory medzi Ulicou Kpt. Nálepku a cestou do miestnej časti Laštek. Medzi Námestím mieru a bývalým areálom družstva je zas plocha pre bytové domy. Plocha na zastavanie je aj nad poliklinikou, stavby môžu byť aj nad Lúčnou štvrťou.