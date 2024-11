Počas podujatia Nájdite sa bude možné adoptovať si zviera z útulku

Bratislava 9. novembra (TASR) - Počas charitatívneho podujatia Nájdite sa..., ktoré sa koná v sobotu v obchodom centre na Einsteinovej ulici v bratislavskej Petržalke, si môžu záujemcovia adoptovať zvieratko z útulku. Podujatie však má zároveň upozorniť aj na zodpovednú starostlivosť o zvieratá počas predvianočného obdobia, aby sa nestávali nechcenými darčekmi. Podujatie pravidelne organizuje Aliancia združení na ochranu zvierat, iniciatíva Zvierací ombudsman.



"Tentokrát podporíme tému ochrany zvierat a pomoci útulkom aj v predvianočnom období, kedy pravidelne komunikujeme tému kúpy šteniatok pod vianočný stromček. Pripomíname potrebu zodpovedného uváženia, dôsledného zhodnotenia všetkých možností skôr, ako sa stane zvieratko nechceným darčekom. Pravidelne sa opakuje situácia, kedy s odstupom času už rodina nezvláda starostlivosť o zvieratko a to končí v už aj tak preplnenom útulku," približuje iniciatíva.



Zástupkyne organizácie Zatúlané psíky Šaľa porozprávajú o tom, čo všetko by mali rodiny zvážiť, ak si chcú zaobstarať šteniatko. Či je zvieratko pod stromček dobrý nápad a aké bývajú často jeho následky. Priblížia tiež riziká nákupu zvierat z neoverených zdrojov.



Ak už sa aj ľudia rozhodnú zaobstarať si zvieratko, odporúčajú organizátori podujatia zvoliť adopciu pred kúpou. Slovensko totiž patrí medzi popredné európske krajiny, kde sa darí množiarňam a zlyháva kontrola podozrivých internetových predajov šteniat. Preto bude jedna z diskusií venovaná aj téme množiarní na Slovensku a legislatívnym nedostatkom neetického chovu zvierat.



Hovoriť sa bude tiež o nevyhnutných zmenách, ktoré by mohli zlepšiť podmienky pre hospodárske zvieratá na Slovensku. Chýbať nebude ani vzdelávací projekt Detský zvierací ombudsman, ktorého cieľom je budovať empatiu a zodpovednosť u detí od raného veku.



Súčasťou podujatia bude aj predstavenie aktivít viacerých slovenských útulkov. Atmosféru dotvorí hudobný program.