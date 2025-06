Počas podujatia Rendez 2025 posilní hlavné mesto spoje MHD

Bratislava 11. júna (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) posilní mestskú hromadnú dopravu (MHD) aj počas podujatia Rendez 2025, ktoré sa uskutoční cez víkend (14. - 15. 6.) v starom rušňovom depe Bratislava - Východ. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



Mestský dopravca kapacitne posilní linky 52 a 56 a zároveň vypraví mimoriadnu linku R, ktorá návštevníkov privezie z Rače priamo k areálu podujatia. Premávať bude po trase Detvianska - Ihrisková/Stolárska - Pastierska - Pri Šajbách - Sklabinská - Železničné múzeum - Východné.



Rendez 2025 je celoslovenským zrazom historických železničných vozidiel, podľa organizátorov najväčším podujatím železničnej nostalgie na Slovensku. Počas blížiaceho sa víkendu sa v Rači uskutoční jeho 25. ročník.



Pripravená je výstava historických železničných vozidiel, komentované defilé historických vozidiel na točni, súťaž zručnosti posádok parných rušňov či prezentácia modelových a modulových koľajísk. Rovnako tiež vyhliadková jazda parným vlakom po Bratislavských spojkách, elektrický retro vlak do Leopoldova či výletná jazda parným vlakom do Trnavy. Deti sa môžu tešiť na vlakovú patrolu, edukačný projekt s hravými stanovišťami a interaktívnymi úlohami či o slušnom a bezpečnom správaní sa vo vlaku. Atmosféru dotvorí hudobný program.



Predstavené budú tiež historické nákladné autá značky Tatra, slovenské kluby železničných historických vozidiel predstavia parné i motorové rušne a motorové vozne. Privezený bude napríklad aj rušeň Eg 6 Viedenskej električky. Prvýkrát bude verejne predstavená aj drezina Dlm 4-49090 z roku 1949, ktorá sa v uplynulých rokoch podrobila náročnému reštaurovaniu do prevádzkyschopného stavu.



Súčasťou podujatia má byť aj výstava záchranárskej techniky Hasičského a záchranného zboru i dobrovoľných hasičov z Rače, záchrannej zdravotnej služby či mestskej polície.