Počas podujatia Zelený Chopok budú dobrovoľníci čistiť zjazdovky

Demänovská Dolina 24. apríla (TASR) - Počas podujatia Zelený Chopok dobrovoľníci v piatok (25. 4.) v stredisku Jasná vymenia lyže za vrecia na odpadky a pustia sa do tradičného jarného čistenia zjazdoviek pod Chopkom. TASR o tom informoval hovorca prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.



Lyžiarsku sezónu stredisko oficiálne ukončilo 21. apríla. Dobrovoľníci budú čistiť zjazdovky v nižších polohách od všetkého, čo tam zostalo po zimnej sezóne. Akciu Zelený Chopok môžu podporiť dobrovoľníci zo severnej aj z južnej strany Chopku.



„Na severnej strane sa ráno stretneme pri registrácii na Bielej Púti, na námestí pod reštauráciou a klubom. Následne sa účastníci rozdelia do menších skupín a vyrazia do pridelených lokalít. Na južnej strane sa uskutoční ranná registrácia v lokalite Krupová, odkiaľ budú dobrovoľníci postupovať zberom odpadkov smerom na Kosodrevinu,“ uviedol riaditeľ strediska Jiří Trumpeš.



Vzhľadom na množstvo snehu vo vyšších polohách plánujú organizátori dobrovoľnícke aktivity v rámci akcie Zelený Chopok zopakovať ešte pred letom.



V priebehu doterajších ročníkov podujatia Zelený Chopok podľa hovorcu dobrovoľníci okrem zbierania odpadkov pomáhali aj s výsadbou desaťtisícov stromčekov, opravou vodozádržných žľabov, turistickej infraštruktúry či so zatrávňovaním. Aktivity sa realizovali a dodnes realizujú v spolupráci s obcou Demänovská Dolina, miestnymi urbárskymi spoločenstvami a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov.



„Po lyžiarskej sezóne sa Chopok opäť mení na obľúbený cieľ turistických výletov, a preto je dobré sa na to aj podujatím Zelený Chopok dobre pripraviť. Na Liptove sa nachádza viac ako 50 turistických chodníkov a značených trás v celkovej dĺžke 1185 kilometrov, pričom na druhý najvyšší štít Nízkych Tatier vyvezú turistov do pár minút lanovky,“ dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.