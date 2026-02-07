< sekcia Regióny
Počas pohrebu exprimátora Galanty bude dočasne obmedzená doprava
Autor TASR
Galanta 7. februára (TASR) - Mesto Galanta upozorňuje verejnosť na dočasné dopravné obmedzenia pri novom cintoríne v pondelok 9. februára. V čase od 14.00 do 16.00 h bude dočasne uzavretá prepojovacia komunikácia Železničiarska - Hodská. Dôvodom obmedzení je pohreb bývalého primátora Galanty Alexandra Mézesa, na ktorom sa očakáva vysoká účasť verejnosti, upozornila radnica.
Posledná rozlúčka s bývalým primátorom sa uskutoční v pondelok 9. februára o 15.00 h na novom cintoríne v Galante. Prepojovacia komunikácia Železničiarska - Hodská bude v tomto čase slúžiť účastníkom pohrebu ako parkovacia plocha. Príjazd na ňu bude možný výlučne z Hodskej ulice. Po skončení pohrebu budú vozidlá vychádzať v smere na Železničiarsku ulicu. Doprava na mieste bude v uvedenom čase riadená príslušníkmi mestskej polície.
Alexander Mézes stál na čele mesta ako predseda mestského národného výboru v rokoch 1986 až 1990 a neskôr ako primátor v rokoch 2002 až 2010. Zomrel 3. februára vo veku 77 rokov.