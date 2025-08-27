Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas požiaru chaty v Dolnom Trhovišti utrpela jedna osoba popáleniny

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Na mieste zasahovali hasiči z Hlohovca a Piešťan a dobrovoľní hasiči z Pastuchova a Leopoldova.

Autor TASR
Dolné Trhovište 27. augusta (TASR) - Počas požiaru chaty v Dolnom Trhovišti v okrese Hlohovec utrpela jedna osoba popáleniny druhého stupňa horných končatín a intoxikáciu splodinami. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Požiar chaty bol ohlásený v utorok (26. 8.) po 22.00 h. Na mieste zasahovali hasiči z Hlohovca a Piešťan a dobrovoľní hasiči z Pastuchova a Leopoldova. Príčinou požiaru bola nedbalosť. Predbežná škoda je odhadnutá na sumu 60.000 eur.
