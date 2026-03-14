Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 14. marec 2026
< sekcia Regióny

Počas požiaru domu v obci Turček sa osoby nadýchali splodín horenia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Roman Hanc

Autor TASR
Turček 14. marca (TASR) - Počas sobotného požiaru rodinného domu v obci Turček v okrese Turčianske Teplice sa dve osoby nadýchali splodín horenia. Následne ich záchranná zdravotná služba previezla do nemocnice. Výšku škody predbežne vyčíslili na 10.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Na miesto vyslali príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach a z Hasičskej stanice v Martine. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch dvoma vysokotlakovými prúdmi. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ priblížili hasiči s tým, že pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je manipulácia so žeravým popolom.
