Počas požiaru domu v obci Turček sa osoby nadýchali splodín horenia
Výšku škody predbežne vyčíslili na 10.000 eur.
Autor TASR
Turček 14. marca (TASR) - Počas sobotného požiaru rodinného domu v obci Turček v okrese Turčianske Teplice sa dve osoby nadýchali splodín horenia. Následne ich záchranná zdravotná služba previezla do nemocnice. Výšku škody predbežne vyčíslili na 10.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto vyslali príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach a z Hasičskej stanice v Martine. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch dvoma vysokotlakovými prúdmi. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ priblížili hasiči s tým, že pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je manipulácia so žeravým popolom.
Na miesto vyslali príslušníkov HaZZ z Hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach a z Hasičskej stanice v Martine. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch dvoma vysokotlakovými prúdmi. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ priblížili hasiči s tým, že pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru je manipulácia so žeravým popolom.