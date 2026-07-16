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Počas prác na ulici v Trnave došlo k poškodeniu plynového potrubia
Verejnosť prosí, aby sa lokalite dočasne vyhla a rešpektovala pokyny zasahujúcich zložiek.
Autor TASR
Trnava 16. júla (TASR) - Počas rekonštrukčných prác na Ulici generála Goliana v Trnave došlo vo štvrtok k poškodeniu plynového potrubia. Z bezpečnostných dôvodov je časť komunikácie dočasne uzatvorená a ulicou aktuálne nepremáva autobusová doprava. Informovala o tom trnavská radnica.
„Na mieste zasahujú príslušníci polície, Hasičského a záchranného zboru a pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu, ktorí pracujú na odstránení havarijného stavu. Situácia je pod kontrolou príslušných odborných a záchranných zložiek,“ priblížilo mesto.
Verejnosť prosí, aby sa lokalite dočasne vyhla a rešpektovala pokyny zasahujúcich zložiek. O ďalšom vývoji bude samospráva informovať.
„Na mieste zasahujú príslušníci polície, Hasičského a záchranného zboru a pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu, ktorí pracujú na odstránení havarijného stavu. Situácia je pod kontrolou príslušných odborných a záchranných zložiek,“ priblížilo mesto.
Verejnosť prosí, aby sa lokalite dočasne vyhla a rešpektovala pokyny zasahujúcich zložiek. O ďalšom vývoji bude samospráva informovať.