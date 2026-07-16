Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 16. júl 2026Meniny má Drahomír
< sekcia Regióny

Počas prác na ulici v Trnave došlo k poškodeniu plynového potrubia

.
Ilustračná fotka. Foto: TASR

Verejnosť prosí, aby sa lokalite dočasne vyhla a rešpektovala pokyny zasahujúcich zložiek.

Autor TASR
Trnava 16. júla (TASR) - Počas rekonštrukčných prác na Ulici generála Goliana v Trnave došlo vo štvrtok k poškodeniu plynového potrubia. Z bezpečnostných dôvodov je časť komunikácie dočasne uzatvorená a ulicou aktuálne nepremáva autobusová doprava. Informovala o tom trnavská radnica.

„Na mieste zasahujú príslušníci polície, Hasičského a záchranného zboru a pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu, ktorí pracujú na odstránení havarijného stavu. Situácia je pod kontrolou príslušných odborných a záchranných zložiek,“ priblížilo mesto.

Verejnosť prosí, aby sa lokalite dočasne vyhla a rešpektovala pokyny zasahujúcich zložiek. O ďalšom vývoji bude samospráva informovať.
.

Neprehliadnite

Argentína zvíťazila v semifinále nad Anglickom 2:1

PRVÍ FINALISTI: Španieli zvíťazili nad Francúzmi 2:0 a postúpili

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela bývalá dlhoročná sólistka Opery SND

NEHODA DVOCH AUTOBUSOV: Zasahoval aj vrtuľník