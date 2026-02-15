< sekcia Regióny
Počas prázdnin bude doprava v Bratislavskom kraji v upravenom režime
Vlakové linky zaradené do IDS BK budú premávať bez obmedzenia, ako v bežný pracovný deň.
Autor TASR
Bratislava 15. februára (TASR) - Počas jarných prázdnin v Bratislavskom kraji (16. - 20. 2.) budú dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) premávať v upravenom režime. Pre TASR to uviedla Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.
„Takmer všetky linky MHD budú premávať podľa cestovných poriadkov platných pre pracovné dni - školské prázdniny,“ skonštatovala Vozárová.
Výnimkou budú autobusové linky 31, 39, 87 a 184, ktoré budú, vzhľadom na prebiehajúcu výučbu na vysokých školách, premávať v štandardnom režime, teda podľa cestovných poriadkov platných počas školského roka.
Regionálne autobusové linky budú premávať podľa prázdninových cestovných poriadkov. „Počas školských prázdnin menej cestujúcich využíva ranné i popoludňajšie spoje. Cestovné poriadky sa tomu prispôsobujú, aby sa zachovalo plynulé a efektívne fungovanie regionálnej autobusovej dopravy,“ poznamenal Peter Stach, hovorca spoločností Arriva na Slovensku.
Vlakové linky zaradené do IDS BK budú premávať bez obmedzenia, ako v bežný pracovný deň.
