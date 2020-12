Počas prázdnin bude v Košiciach otvorených 33 mestských škôlok

Košice 21. decembra (TASR) – V Košiciach bude počas vianočných prázdnin otvorených 33 z celkového počtu 60 materských škôl a ich elokovaných pracovísk v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V troch škôlkach, a to na Nešporovej, Palárikovej a Turgenevovej ulici, sa bude vyučovať počas všetkých 12 pracovných dní na prelome rokov. Ďalších 30 materských škôl privíta svojich žiakov v tomto období počas dvoch až ôsmich pracovných dní, informoval o tom magistrát mesta.



Na deti, ktoré navštevujú materskú školu (MŠ), sa vzťahuje jedna z výnimiek z aktuálneho zákazu vychádzania prijatého pre pandémiu ochorenia COVID-19. V určených škôlkach bude výchovno-vzdelávací proces pokračovať nielen v predvianočnom a predsilvestrovskom čase, ale aj počas prvých dní nového roka.



Z počtu viac ako 5000 detí, ktoré navštevujú materské školy, prejavilo záujem o výučbu od pondelka až do 8. januára zhruba desať percent ich rodičov. Najviac, a to 93 žiakov, by podľa údajov oddelenia školstva magistrátu malo navštevovať MŠ na Smetanovej ulici, ktorej brány budú otvorené v pondelok a utorok (22. 12.) a od 4. januára.



Vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková pripomína, že v materských školách je na rozdiel od základných alebo stredných škôl, v ktorých ministerstvo školstva vyhlasuje prázdniny, celoročná prevádzka. Tá pokračuje aj napriek prázdninám alebo zákazu vychádzania. "V uplynulých dňoch riaditelia zisťovali záujem zamestnaných rodičov o materskú školu aj v nasledujúcich dňoch. Z prieskumu vyplynulo, že až vyše 500 rodičov má záujem, aby ich deti navštevovali materskú školu. Na základe toho sme po konzultáciách s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach rozhodli o pokračovaní výučby v 33 našich materských školách. V nich sa aj naďalej v záujme ochrany zdravia detí, ale aj zamestnancov materských škôl budú dodržiavať všetky opatrenia RÚVZ," uviedla Lopušniaková.