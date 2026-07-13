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Počas prázdnin modernizujú v Košiciach priestory viacerých škôl
Vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková dodala, že mesto Košice za prvý polrok uskutočnilo v školách a školských zariadeniach investície v celkovej výške 1,5 milióna eur.
Autor TASR
Košice 13. júla (TASR) - Mesto Košice investuje počas letných prázdnin zhruba milión eur do modernizácie a rekonštrukcie priestorov viacerých základných a materských škôl. Zároveň pokračujú alebo sa začnú ďalšie eurofondové investície v školách za viac ako tri milióny eur. TASR o tom informoval hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík.
Podľa vedenia mesta sa modernizácia počas prázdnin týka priestorov a budov materských škôl (MŠ) Hečkova, Kalinovská a základných škôl (ZŠ) Maurerova a Postupimská. Vo viacerých MŠ budú vymaľované školské kuchyne a zrevitalizované pieskoviská a terasy. V MŠ Smetanova plánuje magistrát vymeniť historický lanový výťah za moderný elektrický.
„Na žiakov, pedagógov a zamestnancov škôl čakajú po prázdninách mnohé vynovené triedy, chodby, sociálne zariadenia, nové skrinky. Pribudnú aj nové koberce, nábytok, moderné vyučovacie pomôcky, hračky a výpočtová technika,“ doplnil primátor mesta Jaroslav Polaček.
Vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková dodala, že mesto Košice za prvý polrok uskutočnilo v školách a školských zariadeniach investície v celkovej výške 1,5 milióna eur.
Podľa hovorcu magistrát pripravuje znižovanie energetickej náročnosti budov ZŠ Staničná 13, centra voľného času Domino a objektu školskej jedálne ZŠ s MŠ Želiarska, v rámci ktorého sa zrekonštruuje aj celá kuchyňa. Nové zelené strechy pribudnú na budovách MŠ Juhoslovanská, MŠ Húskova a ZŠ Požiarnická.
Zo získaného úveru z Európskej investičnej banky a grantu z EÚ sa plánujú zmodernizovať základné školy Hroncova, Masarykova a Nám. Laca Novomeského.
Podľa vedenia mesta sa modernizácia počas prázdnin týka priestorov a budov materských škôl (MŠ) Hečkova, Kalinovská a základných škôl (ZŠ) Maurerova a Postupimská. Vo viacerých MŠ budú vymaľované školské kuchyne a zrevitalizované pieskoviská a terasy. V MŠ Smetanova plánuje magistrát vymeniť historický lanový výťah za moderný elektrický.
„Na žiakov, pedagógov a zamestnancov škôl čakajú po prázdninách mnohé vynovené triedy, chodby, sociálne zariadenia, nové skrinky. Pribudnú aj nové koberce, nábytok, moderné vyučovacie pomôcky, hračky a výpočtová technika,“ doplnil primátor mesta Jaroslav Polaček.
Vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková dodala, že mesto Košice za prvý polrok uskutočnilo v školách a školských zariadeniach investície v celkovej výške 1,5 milióna eur.
Podľa hovorcu magistrát pripravuje znižovanie energetickej náročnosti budov ZŠ Staničná 13, centra voľného času Domino a objektu školskej jedálne ZŠ s MŠ Želiarska, v rámci ktorého sa zrekonštruuje aj celá kuchyňa. Nové zelené strechy pribudnú na budovách MŠ Juhoslovanská, MŠ Húskova a ZŠ Požiarnická.
Zo získaného úveru z Európskej investičnej banky a grantu z EÚ sa plánujú zmodernizovať základné školy Hroncova, Masarykova a Nám. Laca Novomeského.