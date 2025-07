Počas prázdnin si škôlky vo Zvolene striedajú služby vo dvojiciach

Zvolen 15. júla (TASR) - Počas letných školských prázdnin si materské školy (MŠ) vo Zvolene striedajú služby vo dvojiciach. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že výnimkou je obdobie dvoch týždňov medzi 21. júlom a 1. augustom, keď sú všetky zatvorené.



Dodal, že počas minulých rokov bol v tomto termíne zo strany rodičov najmenší záujem o umiestnenie detí. Spomenul, že služby si počas tohto leta po dvojiciach striedajú škôlka Bystrický rad s MŠ Juraja Bánika, Tehelná s Hrnčiarskou, Prachatická s MŠ Centrum a škôlka Imatra s Voljanského. Ďalšou dvojicou sú Materská škola Malinovského s MŠ Fullu.



Svatuška uviedol, že podľa súčasnej legislatívy sú materské školy počas prázdnin vždy zatvorené minimálne na tri týždne. „Dôvodom je potreba dôkladného čistenia priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpanie dovoleniek niektorých zamestnancov,“ vysvetlil. Doplnil, že túto povinnosť si počas júla a augusta v rozličných termínoch plnia aj zvolenské škôlky. Potvrdil, že mesto však dohliada na to, aby rodičia mali vždy možnosť po väčšinu času umiestniť dieťa do niektorej z blízkych materských škôl, ktorá je v danom čase v prevádzke.



Najviac navštevovaná bola v uplynulom školskom roku MŠ Centrum so 164 deťmi, najmenšou škôlkou v tomto zmysle je MŠ Bystrický rad so 65 deťmi. Celkovo navštevovalo zvolenské škôlky takmer 1200 detí. Toto číslo sa však už v budúcom školskom roku zmení. Samospráva vďaka eurofondom zvýšila kapacity svojich materských škôl. Hovorca konštatoval, že od septembra nastúpi viac detí do MŠ Centrum a MŠ 1. mája. „V prvej menovanej vznikol úplne nový pavilón s 50 novými miestami, v prípade druhej ide o výstavbu úplne novej budovy a bude ju môcť navštevovať 120 detí,“ podotkol. Dopĺňajú tak MŠ Prachatická, kde pred niekoľkými mesiacmi vzniklo 44 nových miest.