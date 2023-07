Počas prázdnin si v Detve vystriedajú služby všetky materské školy

Detva 6. júla (TASR) - Počas letných školských prázdnin si v Detve vystriedajú služby všetky materské školy (MŠ). TASR to potvrdil hovorca mesta s tým, že ich majú rozdelené podľa toho, ako sa dohodli v apríli tohto roka.



Ako ďalej uviedol, v júli sú otvorené dve, na Ulici Milana Rastislava Štefánika a ďalšia na Ulici Antona Bernoláka. "Je v nich spolu aj z iných zariadení zapísaných 181 detí," spresnil hovorca Detvy Milan Suja. V auguste sú otvorené dve škôlky a jedna základná škola s materskou školou, pričom do nich nahlásili 135 detí.



Podľa Suju je v detvianskych materských školách dostatok miesta pre všetky zapísané deti. "V posledný júlový a prvý augustový týždeň navštevuje MŠ pre celozávodné dovolenky najmenej detí. Naopak, prvé júlové týždne je obsadenosť vysoká," zdôraznil.



Dodal, že v školskom roku 2022/2023 navštevovalo materské školy v Detve 513 detí. Mesto ich má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti štyri a jednu základnú školu s MŠ.



Materské školy sú povinné podľa jednej z vyhlášok Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušiť svoju činnosť počas leta najmenej na tri týždne, objasnil hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. Dôvodom je potreba dôkladného upratania priestorov, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpanie dovolenky niektorých zamestnancov.



Poznamenal, že o pláne prerušenia činnosti informujú mesto, ktoré im poskytuje súhlas. To potom podľa Svatušku dohliada na to, aby rodičia mali možnosť umiestniť dieťa do niektorej z ďalších školských zariadení v meste. Taktiež je vždy určená jedna zberná škôlka, ktorá nahrádza činnosť všetkých ostatných, ktoré sú po obdobie jedného až dvoch týždňov zatvorené v rovnakom termíne. "Toto leto bude plniť funkciu zbernej škôlky MŠ Hrnčiarska. Bude to v období medzi 24. júlom a 4. augustom, pričom v oboch týždňoch ju bude navštevovať približne 50 detí," uzavrel zvolenský hovorca.