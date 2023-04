Počas predĺžených víkendov budú v prevádzke lyžiarske strediská

Vysoké Tatry/Jasná 29. apríla (TASR) - Počas dvoch predĺžených víkendov sa bude možné na horách lyžovať. Strediská vo Vysokých Tatrách aj v Jasnej majú v pláne prevádzku. Ako TASR informoval hovorca Tatry Mountain Resorts (TMR) Marián Galajda, vo Vysokých Tatrách budú od soboty (29. 4.) do pondelka (1. 5.) v prevádzke zjazdovky na Štrbskom Plese a v Lomnickom sedle.



"Na Štrbskom Plese budeme lyžovať na zjazdovkách Solisko a Furkotka, otvorená bude tiež zjazdovka v Lomnickom sedle. Okrem lyžiarov si na svoje určite prídu aj ostatní návštevníci a rodiny s deťmi, ktorým Májovka prinesie veľa zaujímavých aktivít," priblížil riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský.



Mimo uvedených predĺžených víkendov budú lanovky v Tatranskej Lomnici v jarnej údržbe až do 19. mája, lanovka Solisko Expres na Štrbskom Plese bude až do 9. júna vo víkendovej prevádzke.



"Jediná lanovka, ktorá vo Vysokých Tatrách premáva denne, je pozemná lanovka zo Starého Smokovca na Hrebienok," doplnil Galajda.



V Jasnej bude jarná lyžovačka pripravená na severnej aj južnej strane Chopku. "Lyžovať budeme na upravovaných tratiach Chopok - Priehyba a Chopok - Kosodrevina, ktoré budú obsluhovať kabínkové lanovky tak, aby sa na Chopok vedeli dostať lyžiari a peší návštevníci z Liptova aj Horehronia," povedal riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš. Lanovky v stredisku budú počas pracovných dní v jarnej údržbe, v máji budú v prevádzke počas víkendov a sviatkov.



Na otvorených zjazdovkách v Jasnej aj vo Vysokých Tatrách je od 30 centimetrov do jedného a pol metra snehu.