Počas pretekov motocyklov uzatvoria v Holíči viaceré ulice
Obchádzková trasa na Skalicu povedie v smere od Kopčian cez Nám. sv. Martina ulicou Moyzesova a Kátovská.
Autor TASR
Holíč 12. augusta (TASR) - Vodiči musia počítať v sobotu 16. augusta v Holíči (okres Skalica) s viacerými dopravnými obmedzeniami. Dôvodom je 15. ročník pretekov historických motocyklov Holíčsky zámocký okruh. Radnica o tom informovala na svojom webe.
V čase konania pretekov budú uzatvorené ulice Zámocká, Bernolákova od kostola po hornú okružnú križovatku, ulica Sasinkova medzi okružnými križovatkami, ulica Hodonínska a Školská od supermarketu až po budovu banky. Ďalej budú uzatvorené výjazdy z ulíc Lúčky, M. Nešpora, Jednoradová, Školská a výjazdy na Zámockú ulicu z ulíc J. J. Boora a J. Čabelku.
Obchádzková trasa na Skalicu povedie v smere od Kopčian cez Nám. sv. Martina ulicou Moyzesova a Kátovská. V smere na Hodonín cez ulicu Kukučínova a Hollého. „Zakázané bude parkovanie od 18.00 h dňa 15. augusta do 19.00 h dňa 16. augusta na uliciach Sasinkova, Hodonínska, Školská a časti Bernolákovej ulice,“ dodala samospráva.
