< sekcia Regióny
Počas púte budú v Levoči dopravné obmedzenia
Polícia i organizátori žiadajú všetkých účastníkov púte o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov.
Autor TASR
Levoča 1. júla (TASR) - V Levoči sa tento týždeň koná hlavný program púte na Mariánsku horu a v tejto súvislosti je potrebné sa pripraviť na dopravné obmedzenia. Polícia preto odporúča využiť prostriedky mestskej hromadnej dopravy. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že osobitný dopravný režim začne platiť vo štvrtok 2. júla o 6.00 h. Polícia bude na tomto podujatí aktívne zabezpečovať verejný poriadok, plynulosť cestnej premávky no predovšetkým dohliadať na ochranu života a zdravia občanov.
„Osobitný dopravný režim sa vo štvrtok skončí o 19.00 h a bude pokračovať v sobotu 4. júla od 6.00 h do nedele 5. júla do 16.00 h. V uvedenom čase budú uzatvorené miestne cesty na uliciach Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová,“ uviedla Ligdayová s tým, že k čiastočnému obmedzeniu cestnej premávky dôjde aj na ceste III/3225. V smere od Levočskej doliny do mesta v úseku od križovatky s miestnou cestou Ulici V. Greschika po križovatku s Ulicou športovcov bude pravý jazdný pruh vyhradený na parkovanie autobusov. Organizátori zároveň žiadajú pútnikov prichádzajúcich autobusmi, aby na výstup využívali zastávku Levoča, Prešovská na ceste I/18, aby tak prispeli k bezpečnejšiemu a plynulejšiemu priebehu dopravy.
Mesto dodáva, že parkovanie osobných motorových vozidiel bude počas púte možné bezplatne na parkoviskách a miestnych komunikáciách mimo zóny regulovaného parkovania. „Spoplatnené parkovanie zostáva na Námestí Majstra Pavla, Špitálskej, Mäsiarskej, Sirotínskej, Ružovej, Vetrovej, Baštovej a Kláštorskej ulici a tiež na Ulici Gustáva Hermanna. Vodičom odporúčame využiť aj bezplatné záchytné parkovisko v lokalite starého ihriska na Potočnej ulici. Rezervácia parkovacích miest nebude možná,“ uviedla radnica.
Vjazd vozidiel na Mariánsku horu bude možný len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči. Zásobovanie a dovoz tovaru pre príležitostný trh na Ulici športovcov bude umožnený iba označeným vozidlám s povolením, ktoré vydáva mestský úrad. Do uzatvorenej časti mesta bude umožnený vjazd obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom, majiteľom nehnuteľností, zamestnancom organizácií sídliacich v dotknutej lokalite, ubytovaným hosťom, organizátorom púte a záchranným zložkám,“ dodáva mesto a pripomína, že je potrebné sa pri vstupe aj preukázať.
Pre pútnikov, ktorým zdravotný stav neumožňuje výstup pešo na Mariánsku horu, zabezpečí Rímskokatolícky farský úrad počas víkendu kyvadlovú dopravu. Tá bude premávať priebežne od farského úradu na Námestí Majstra Pavla. „Počas sviatku Navštívenia Panny Márie vo štvrtok 2. júla a počas Púte seniorov 9. júla bude doprava na Mariánsku horu riadená organizátormi v spolupráci s mestskou políciou a Policajným zborom,“ doplnilo mesto. V oba spomínané dni budú na Mariánsku horu premávať aj mimoriadne autobusové spoje zabezpečené Prešovským samosprávnym krajom s odchodmi z levočskej autobusovej stanice.
Polícia i organizátori žiadajú všetkých účastníkov púte o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov.
„Osobitný dopravný režim sa vo štvrtok skončí o 19.00 h a bude pokračovať v sobotu 4. júla od 6.00 h do nedele 5. júla do 16.00 h. V uvedenom čase budú uzatvorené miestne cesty na uliciach Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová,“ uviedla Ligdayová s tým, že k čiastočnému obmedzeniu cestnej premávky dôjde aj na ceste III/3225. V smere od Levočskej doliny do mesta v úseku od križovatky s miestnou cestou Ulici V. Greschika po križovatku s Ulicou športovcov bude pravý jazdný pruh vyhradený na parkovanie autobusov. Organizátori zároveň žiadajú pútnikov prichádzajúcich autobusmi, aby na výstup využívali zastávku Levoča, Prešovská na ceste I/18, aby tak prispeli k bezpečnejšiemu a plynulejšiemu priebehu dopravy.
Mesto dodáva, že parkovanie osobných motorových vozidiel bude počas púte možné bezplatne na parkoviskách a miestnych komunikáciách mimo zóny regulovaného parkovania. „Spoplatnené parkovanie zostáva na Námestí Majstra Pavla, Špitálskej, Mäsiarskej, Sirotínskej, Ružovej, Vetrovej, Baštovej a Kláštorskej ulici a tiež na Ulici Gustáva Hermanna. Vodičom odporúčame využiť aj bezplatné záchytné parkovisko v lokalite starého ihriska na Potočnej ulici. Rezervácia parkovacích miest nebude možná,“ uviedla radnica.
Vjazd vozidiel na Mariánsku horu bude možný len na základe povolenia vydaného Rímskokatolíckym farským úradom v Levoči. Zásobovanie a dovoz tovaru pre príležitostný trh na Ulici športovcov bude umožnený iba označeným vozidlám s povolením, ktoré vydáva mestský úrad. Do uzatvorenej časti mesta bude umožnený vjazd obyvateľom s trvalým alebo prechodným pobytom, majiteľom nehnuteľností, zamestnancom organizácií sídliacich v dotknutej lokalite, ubytovaným hosťom, organizátorom púte a záchranným zložkám,“ dodáva mesto a pripomína, že je potrebné sa pri vstupe aj preukázať.
Pre pútnikov, ktorým zdravotný stav neumožňuje výstup pešo na Mariánsku horu, zabezpečí Rímskokatolícky farský úrad počas víkendu kyvadlovú dopravu. Tá bude premávať priebežne od farského úradu na Námestí Majstra Pavla. „Počas sviatku Navštívenia Panny Márie vo štvrtok 2. júla a počas Púte seniorov 9. júla bude doprava na Mariánsku horu riadená organizátormi v spolupráci s mestskou políciou a Policajným zborom,“ doplnilo mesto. V oba spomínané dni budú na Mariánsku horu premávať aj mimoriadne autobusové spoje zabezpečené Prešovským samosprávnym krajom s odchodmi z levočskej autobusovej stanice.
Polícia i organizátori žiadajú všetkých účastníkov púte o zvýšenú opatrnosť, ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavanie pokynov.