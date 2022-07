Počas púte v Gaboltove budú platiť dopravné obmedzenia

Prešov 15. júla (TASR) - Polícia upozorňuje účastníkov Arcidiecéznej púte, ktorá sa uskutoční počas víkendu (16. - 17. 7.) v Gaboltove v okrese Bardejov, na dopravné obmedzenia, ktoré sa dotknú parkovania priamo v obci. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Popri ceste bude parkovanie vozidiel zakázané, s výnimkou parkovania obyvateľov obce v ich obydliach. Parkovanie pre návštevníkov bude zabezpečené v areáli futbalového ihriska v obci a samotnú organizáciu parkovania zabezpečí organizátor.



Vzhľadom na to, že sa na púti očakáva vysoká koncentrácia osôb, polícia upozorňuje aj na možný výskyt takzvaných vreckových zlodejov.







"Preto odporúčame, aby si návštevníci so sebou na púť nebrali cennosti, platobné karty či veľké sumy peňazí," uvádza polícia.



Peňaženku a doklady si podľa polície netreba vkladať do zadného ani predného vrecka nohavíc, ale do vrecka, ktoré sa dá zapnúť či zazipsovať. Ženám polícia odporúča, aby si svoje kabelky zazipsovali hlavným zipsom a peňaženku s dokladmi nenechávali na vrchu kabelky.