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Počas Rendez 2026 vypravia špeciálnu linku historických autobusov
Medzi Račou a miestnou časťou Východné v hlavnom meste budú počas víkendu premávať historické autobusy.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Medzi Račou a miestnou časťou Východné v hlavnom meste budú počas víkendu premávať historické autobusy. Dopravný podnik Bratislava (DPB) ich nasadí na špeciálnej linke R pri príležitosti podujatia Rendez 2026. Dopravca o tom informuje v tlačovej správe.
Mimoriadna linka R bude jazdiť cez víkend 13. a 14. júna od 10.00 do 17.00 h. „Medzi Račou a Východným budú autobusy premávať približne každých sedem až osem minút, keďže linka R doplní intervaly liniek 52 a 56. Súčasne DPB kapacitne posilní linku 56, na ktorú vypraví autobusy s vyššou kapacitou,“ uviedol DPB v súvislosti s posilnením dopravy počas tradičného podujatia v rušňovom depe Bratislava - Východ.
Jazda historickými autobusmi na linke R bude bezplatná oba víkendové dni. Cestovné poriadky aj mapy nájdu záujemcovia na webe dpb.sk/rendez.
Mimoriadna linka R bude jazdiť cez víkend 13. a 14. júna od 10.00 do 17.00 h. „Medzi Račou a Východným budú autobusy premávať približne každých sedem až osem minút, keďže linka R doplní intervaly liniek 52 a 56. Súčasne DPB kapacitne posilní linku 56, na ktorú vypraví autobusy s vyššou kapacitou,“ uviedol DPB v súvislosti s posilnením dopravy počas tradičného podujatia v rušňovom depe Bratislava - Východ.
Jazda historickými autobusmi na linke R bude bezplatná oba víkendové dni. Cestovné poriadky aj mapy nájdu záujemcovia na webe dpb.sk/rendez.