Počas sezóny navštívilo kúpalisko v Hriňovej menej ľudí ako vlani
Súviselo to najmä s chladnejším a daždivým počasím, ktoré bolo počas väčšiny uplynulého leta.
Autor TASR
Hriňová 11. septembra (TASR) - Počas tohtoročnej letnej sezóny navštívilo kúpalisko v Hriňovej v Detvianskom okrese menej ľudí ako vlani. Riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník ju však hodnotí ako úspešnú. A to aj napriek tomu, že oproti minulému roku mali výrazný pokles návštevnosti.
Dodal, že to súviselo najmä s chladnejším a daždivým počasím, ktoré bolo počas väčšiny uplynulého leta. „V porovnaní s rokom 2024 bolo výrazne menej slnečných letných dni, čo sa odzrkadlilo na poklese návštevnosti takmer o 30 percent,“ objasnil. V tomto roku podľa neho navštívilo kúpalisko viac ako 20.000 návštevníkov. Otvorili ho 1. júna a kúpanie trvalo do 31. augusta. V plaveckom bazéne si záujemcovia môžu zaplávať ešte v novembri, keď pripravujú zimné plávanie. „Bude to prvý, premiérový ročník podujatia tohto druhu u nás, pod Poľanou,“ podotkol.
Ako ďalej uviedol, počas leta zorganizovali množstvo akcií a podujatí. Boli to bazénové zábavy, plavecké kurzy, cvičenie jogy, ranné a večerné plávanie. „Navštívilo nás veľa letných táborov a športových klubov, ktoré si spestrili program návštevou nášho kúpaliska,“ poznamenal.
Obnovené letné kúpalisko v Hriňovej po 22 rokoch otvorili pre verejnosť 30. júna 2021. Projekt spočíval v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén.
