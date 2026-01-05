< sekcia Regióny
Počas Silvestra ošetrili na urgentnom príjme v Trnave 53 pacientov

Autor TASR
Trnava 5. januára (TASR) - Počas silvestrovskej noci ošetrili zdravotníci na urgentnom príjme Fakultnej nemocnice (FN) v Trnave 53 pacientov. Riešili napríklad popáleninu nohy dieťaťa od ohňostroja i zranenie spôsobené prepadnutím cez sklenenú výplň dverí. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.
Na urgentnom príjme ošetrili aj viacero pádov a zdravotných ťažkostí, ktoré súviseli s konzumáciou alkoholu. Počas 31. decembra 2025 a 1. januára 2025 na urgentnom príjme FN Trnava ošetrili dovedna 216 pacientov.
