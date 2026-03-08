< sekcia Regióny
Počas soboty evidovali hasiči sedem požiarov suchej trávy a kríkov
Hasiči tiež pripomenuli, že za porušenie zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta od 331 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi do 16.596 eur.
Autor TASR
Banská Bystrica (TASR) - Počas soboty (7. 3.) hlásili hasičom v Banskobystrickom kraji sedem požiarov suchej trávy a kríkov. Ako informovalo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, zasahovalo pri nich nielen 26 profesionálnych hasičov, ale aj 19 dobrovoľných hasičov z Dolnej Lehoty, Valaskej a Michalovej.
„Za posledných sedem dní zasahovali príslušníci HaZZ už 42-krát. Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je zakázané,“ uviedlo krajské riaditeľstvo na sociálnej sieti. Hasiči tiež pripomenuli, že za porušenie zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta od 331 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi do 16.596 eur.
