Počas soboty evidovali hasiči sedem požiarov suchej trávy a kríkov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Hasiči tiež pripomenuli, že za porušenie zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta od 331 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi do 16.596 eur.

Autor TASR
Banská Bystrica (TASR) - Počas soboty (7. 3.) hlásili hasičom v Banskobystrickom kraji sedem požiarov suchej trávy a kríkov. Ako informovalo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, zasahovalo pri nich nielen 26 profesionálnych hasičov, ale aj 19 dobrovoľných hasičov z Dolnej Lehoty, Valaskej a Michalovej.

„Za posledných sedem dní zasahovali príslušníci HaZZ už 42-krát. Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je zakázané,“ uviedlo krajské riaditeľstvo na sociálnej sieti. Hasiči tiež pripomenuli, že za porušenie zákazu hrozí fyzickej osobe pokuta od 331 eur a právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi do 16.596 eur.
