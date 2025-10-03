< sekcia Regióny
Počas soboty vykonajú údržby úseku cesty I/18 pod Strečnom
Práce budú cestári vykonávať od 7.30 do 14.00 h v úseku 10,510 - 10,780 km.
Autor TASR
Strečno 3. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vykoná počas soboty 4. októbra nevyhnutnú údržbu cesty I/18 na 250-metrovom úseku pod hradom Strečno v smere do Žiliny. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.
Práce budú cestári vykonávať od 7.30 do 14.00 h v úseku 10,510 - 10,780 km. „Zaliatím trhlín na vozovke sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na frekventovanom úseku,“ uviedla Lukáčová.
Doplnila, že počas prác bude zachovaná obojsmerná premávka v zúžených jazdných pruhoch za zníženej rýchlosti. „Pracovisko cestárov bude označené dočasným dopravným značením a v prípade potreby bude premávka riadená príslušníkmi Policajného zboru,“ dodala hovorkyňa SSC s apelom na zvýšenú pozornosť motoristov a dôsledné sledovanie dočasného dopravného značenia.
