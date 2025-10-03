Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 3. október 2025Meniny má Stela
< sekcia Regióny

Počas soboty vykonajú údržby úseku cesty I/18 pod Strečnom

.
Na snímke uzavretá cesta I/18 pod Strečnom počas sanácií skalného brala. V Strečne dňa 10. augusta 2024. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Práce budú cestári vykonávať od 7.30 do 14.00 h v úseku 10,510 - 10,780 km.

Autor TASR
Strečno 3. októbra (TASR) - Slovenská správa ciest (SSC) vykoná počas soboty 4. októbra nevyhnutnú údržbu cesty I/18 na 250-metrovom úseku pod hradom Strečno v smere do Žiliny. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa SSC Jana Lukáčová.

Práce budú cestári vykonávať od 7.30 do 14.00 h v úseku 10,510 - 10,780 km. „Zaliatím trhlín na vozovke sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na frekventovanom úseku,“ uviedla Lukáčová.

Doplnila, že počas prác bude zachovaná obojsmerná premávka v zúžených jazdných pruhoch za zníženej rýchlosti. „Pracovisko cestárov bude označené dočasným dopravným značením a v prípade potreby bude premávka riadená príslušníkmi Policajného zboru,“ dodala hovorkyňa SSC s apelom na zvýšenú pozornosť motoristov a dôsledné sledovanie dočasného dopravného značenia.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite