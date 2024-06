Počas Stoličných dní vyrastú v Liptovskom Mikuláši stredoveké kúpele

Liptovský Mikuláš 10. júna (TASR) - Historická dedina vznikne od 13. do 15. júna centre Liptovského Mikuláša. Návštevníci prejdú bránou do stredoveku a ocitnú sa medzi sedliakmi, ktorí v dobových šiatroch ponúkajú svoj tovar. Vôňa bylín sa bude šíriť z dobových kúpeľov, kde budú v drevenej kadi predvádzať ukážky stredovekej hygieny človeka. Informovali o tom z liptovskomikulášskej radnice.



"V novej dobovej uličke sa predstavia aj remeselníci, ktorí pri výrobe svojho tovaru využívajú technologický postup zo 14. a 15. storočia. Bude tam napríklad sviečkar, pisár, kováč, krajčír a okoloidúcich zaujme stánok so stredovekou hygienou," vymenoval Stanislav Štofčík z liptovskomikulášskeho domu kultúry.



Stredovekú atmosféru vytvorí pri príležitosti Roka remesla a 600 rokov jarmokov okrem dobovej uličky aj autentická rekonštrukcia vtedajších udalostí. Pripravili ju ochotníci z liptovskomikulášskej Matice slovenskej. Scénku predvedú aj liptovskí kuruci a Mojmírova družina.



Program Stoličných dní sa začína vo štvrtok (13. 6.) jarmočným predajom a koncertom domácich kapiel Spektrum a Mince vo fontáne. "V piatok (14. 6.) sa predstavia Čurbes, Čardáš gang, Robo Šimko Massriot a Zuzana Smatanová. Sobota (15. 6.) bude aj v znamení tanca, vystúpi Freeze dance crew a lektorky v škole tanca naučia tanečné kroky záujemcov z publika," vymenovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Perďoch Čapčíková. Pre deti vystúpi divadlo Harry Teater. Po ňom nasledujú koncerty Black band, Rockovanka - Tublatanka revival a Kabát revival.