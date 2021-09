Záchranári pomáhali počas stretnutia s pápežom v Šaštíne vyše 40 ľuďom

Bratislava 15. septembra - Počas stretnutia s pápežom Františkom v Šaštíne potrebovalo pomoc 47 ľudí. Do nemocníc bolo prevezených päť pacientov, z toho dvaja leteckými záchranármi. Informovala o tom hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) SR Alena Krčová.



Išlo o pacientov s diagnózami náhla cievna mozgová príhoda a infarkt myokardu. Zvyšní traja pacienti boli podľa hovorkyne transportovaní do nemocníc s ťažkým zranením ramena a so stavom po kolapse spojeným s bezvedomím.



"K najčastejším zdravotným ťažkostiam patrili kolapsy, úrazy a bolesti dolných končatín, hypotenzia, ale aj kuriózne prípady, ako prisatý kliešť a chrobák v uchu," vymenovala Krčová. Dvoch pacientov po nahlásení zdravotných ťažkostí zdravotníci na mieste nenašli. "Predpokladáme, že sa im zlepšil zdravotný stav a pôvodne nahlásené miesto preto opustili," uviedla hovorkyňa.



V súvislosti s pastoračnou návštevou pápeža Františka na Slovensku posilnilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR tiesňovú linku 155 od pondelka vo všetkých krajských operačných strediskách.



Verejné priestory zabezpečovali dobrovoľníci Slovenského červeného kríža (SČK), Záchranná zdravotná služba Bratislava a Záchranná služba Košice. Posádky záchranárov aj ambulancie záchrannej zdravotnej služby boli k dispozícii veriacim na pevných stanovištiach. V Šaštíne, Košiciach a v Prešove dvojice operátorov z linky 155 priamo v dispečerskom stredisku na mieste zabezpečovali komunikáciu medzi krajskými operačnými strediskami a posádkami ZZS a SČK, ako aj logistiku a manažment pomoci pre pacientov.