Počas Svetového týždňa glaukómu budú odborníci merať vnútroočný tlak

Banská Bystrica 11. marca (TASR) - Pri príležitosti Svetového týždňa glaukómu, ktorý si pripomíname od 9. do 15. marca, si môžu záujemcovia v Banskej Bystrici dať bezplatne zmerať vnútroočný tlak, ale aj cukor v krvi a krvný tlak. Podujatie sa koná v stredu (12. 3.) v čase od 9.00 do 15.00 h v obchodnom centre Na Troskách. Informovala o tom na sociálnej sieti banskobystrická Rooseveltova nemocnica.



"K dispozícii budú okrem rôznych odborníkov z iných inštitúcií aj zástupcovia z očnej kliniky našej nemocnice. Radi zodpovedajú otázky, prípadne poskytnú potrebné poradenstvo," uviedla nemocnica.



Glaukóm je chronické, progresívne, degeneratívne ochorenie zrakového nervu, nazývané aj zelený zákal, ktoré spôsobuje charakteristické poškodenie zorného poľa. Neliečený glaukóm môže vyústiť až do oslepnutia. Práve zelený zákal je hlavnou príčinou slepoty, ktorej sa však dá predchádzať včasnou diagnostikou.