< sekcia Regióny
Počas sviatkov bude v Bratislavskom kraji fungovať pohotovostná služba
Pre detských pacientov nájdu rodičia pomoc na Kramároch v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej cez sviatky a víkendy od 8.00 do 20.00 h, v pracovné dni od 16.00 do 20.00 h.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pripravil aj tento rok prehľad pohotovostí a zubnolekárskych pohotovostí pre deti i dospelých, ak by nadchádzajúce vianočné sviatky priniesli so sebou prípadné komplikácie, ako je úraz či vážnejšia choroba. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.
„Akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta, rieši ambulantná pohotovostná služba (APS),“ pripomína Forman. Ambulantná pohotovostná služba funguje počas pracovných dní od 16.00 do 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 7.00 do 22.00 h. V hlavnom meste poskytuje takúto službu Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov i petržalská poliklinika na Strečnianskej ulici. V okrese Malacky je možné vyhľadať pomoc v zdravotníckom zariadení na Nádražnej ulici, v Pezinku na Bratislavskej ulici a v Senci na Jánošíkovej ulici.
Pre detských pacientov nájdu rodičia pomoc na Kramároch v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej cez sviatky a víkendy od 8.00 do 20.00 h, v pracovné dni od 16.00 do 20.00 h.
„Ak by sa počas sviatočných dní objavili nepríjemnosti so zubami, k dispozícii bude zubnolekárska pohotovostná služba,“ dopĺňa Forman. V bratislavskom regióne ju budú zabezpečovať v hlavnom meste ambulancie na Drieňovej, Jarabinkovej, Laurinskej, Krížnej, Bajkalskej a Podunajskej ulici. Taktiež bude k dispozícii zubná ambulancia na Brnianskej ulici v Malackách.
Rovnako bude fungovať lekárenská pohotovosť v lekárňach. Pohotovostnú službu počas vianočných sviatkov vykonáva verejná nemocničná lekáreň (Národný ústav detských chorôb - Limbová ulica). Na Štedrý deň (24. 12.) a následný sviatok (25. 12.) aj lekáreň v nemocnici Bory v Lamači. Na prvý vianočný sviatok bude k dispozícii aj lekáreň na Heydukovej ulici v bratislavskom Starom Meste, 26. decembra bude otvorená aj Univerzitná lekáreň na Ružinovskej ulici v Ružinove. Lekárne budú otvorené do 22.00 h.
BSK opätovne pripomína, že úlohou lekárenskej pohotovosti je vydať lieky pacientom ošetreným na ambulancii lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých či deti a dorast. V pohotovostnej lekárni sa prednostne vydávajú lieky na recepty z pohotovostí, nejde teda o každodennú prevádzku lekárne. Najväčšiu záťaž na pohotovostné lekárne počas sviatkov pritom často predstavujú ľudia, ktorí si prišli kúpiť voľnopredajné lieky, ako sú vitamíny, výživové doplnky či „bežné“ lieky proti bolesti. „Tie odporúčame kúpiť si v predstihu alebo až po sviatkoch. Nebude tak dochádzať k zbytočnému preťažovaniu lekární prípadmi, ktoré nie sú akútne,“ odkazuje BSK.
Bližšie informácie o prevádzke APS, zubnolekárskej pohotovostnej službe i lekárenskej pohotovosti možno nájsť na webe BSK.
„Akútne a náhle zmeny zdravotného stavu, ktoré bezprostredne neohrozujú život pacienta, rieši ambulantná pohotovostná služba (APS),“ pripomína Forman. Ambulantná pohotovostná služba funguje počas pracovných dní od 16.00 do 22.00 h, cez víkendy a sviatky od 7.00 do 22.00 h. V hlavnom meste poskytuje takúto službu Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov i petržalská poliklinika na Strečnianskej ulici. V okrese Malacky je možné vyhľadať pomoc v zdravotníckom zariadení na Nádražnej ulici, v Pezinku na Bratislavskej ulici a v Senci na Jánošíkovej ulici.
Pre detských pacientov nájdu rodičia pomoc na Kramároch v Národnom ústave detských chorôb na Limbovej cez sviatky a víkendy od 8.00 do 20.00 h, v pracovné dni od 16.00 do 20.00 h.
„Ak by sa počas sviatočných dní objavili nepríjemnosti so zubami, k dispozícii bude zubnolekárska pohotovostná služba,“ dopĺňa Forman. V bratislavskom regióne ju budú zabezpečovať v hlavnom meste ambulancie na Drieňovej, Jarabinkovej, Laurinskej, Krížnej, Bajkalskej a Podunajskej ulici. Taktiež bude k dispozícii zubná ambulancia na Brnianskej ulici v Malackách.
Rovnako bude fungovať lekárenská pohotovosť v lekárňach. Pohotovostnú službu počas vianočných sviatkov vykonáva verejná nemocničná lekáreň (Národný ústav detských chorôb - Limbová ulica). Na Štedrý deň (24. 12.) a následný sviatok (25. 12.) aj lekáreň v nemocnici Bory v Lamači. Na prvý vianočný sviatok bude k dispozícii aj lekáreň na Heydukovej ulici v bratislavskom Starom Meste, 26. decembra bude otvorená aj Univerzitná lekáreň na Ružinovskej ulici v Ružinove. Lekárne budú otvorené do 22.00 h.
BSK opätovne pripomína, že úlohou lekárenskej pohotovosti je vydať lieky pacientom ošetreným na ambulancii lekárskej pohotovostnej služby pre dospelých či deti a dorast. V pohotovostnej lekárni sa prednostne vydávajú lieky na recepty z pohotovostí, nejde teda o každodennú prevádzku lekárne. Najväčšiu záťaž na pohotovostné lekárne počas sviatkov pritom často predstavujú ľudia, ktorí si prišli kúpiť voľnopredajné lieky, ako sú vitamíny, výživové doplnky či „bežné“ lieky proti bolesti. „Tie odporúčame kúpiť si v predstihu alebo až po sviatkoch. Nebude tak dochádzať k zbytočnému preťažovaniu lekární prípadmi, ktoré nie sú akútne,“ odkazuje BSK.
Bližšie informácie o prevádzke APS, zubnolekárskej pohotovostnej službe i lekárenskej pohotovosti možno nájsť na webe BSK.