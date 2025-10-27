< sekcia Regióny
Počas sviatkov budú žilinské cintoríny otvorené nepretržite
Autor TASR
Žilina 27. októbra (TASR) - Nepretržite otvorené cintoríny a posilnené autobusové spoje sú opatreniami, ktoré v Žiline zavedú v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a následnou Pamiatkou zosnulých. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, od 31. októbra do 2. novembra zvýši dohľad v okolí cintorínov aj mestská polícia.
Správca žilinských pohrebísk Žilbyt prevádzkuje v súčasnosti 17 cintorínov. „Všetky cintoríny budú počas sviatočných dní pre návštevníkov otvorené nonstop. Počas tohto obdobia bude tiež zabezpečené častejšie dopĺňanie vody, pravidelný odvoz a mobilné toalety,“ informovala Ondrášová.
Na vyšší nápor cestujúcich počas sviatkov sa pripravuje aj Dopravný podnik mesta Žiliny. „V dňoch 1. a 2. novembra bude zabezpečená preprava cestujúcich mimoriadnymi linkami C6 a C7 medzi sídliskami Vlčince, Solinky, Hliny, Hájik a Starým a Novým cintorínom,“ dodala Ondrášová.
