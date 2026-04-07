Počas sviatkov navštívilo urgent v Žiline viac ako 450 pacientov
Zvýšený nápor pacientov zaznamenali aj ambulantné pohotovostné služby.
Autor TASR
Žilina 7. apríla (TASR) - Počas štvordňového veľkonočného obdobia bolo na urgentnom príjme Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) Žilina ošetrených 458 pacientov. Najvyťaženejším dňom bola Veľkonočná nedeľa, keď na urgentný príjem prišlo 128 pacientov. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Zuzana Fialová.
Medzi najčastejšie problémy, pre ktoré pacienti vyhľadali pomoc, patrili kardiovaskulárne a respiračné ťažkosti, úrazy či komplikácie spojené s konzumáciou alkoholu. „Časté boli aj výjazdy záchrannej zdravotnej služby, ktorá denne priviezla od 25 do 30 pacientov,“ priblížila Fialová.
Zvýšený nápor pacientov zaznamenali aj ambulantné pohotovostné služby. „Ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých navštívilo počas sviatkov 305 pacientov, z ktorých väčšina trpela respiračnými ochoreniami, tráviacimi ťažkosťami, bolesťami chrbta alebo drobnými úrazmi. Časté boli aj menej závažné poranenia, ako napríklad v oblasti zápästí a prstov, ktoré vznikali pri bežných denných činnostiach,“ konkretizovala hovorkyňa nemocnice.
Doplnila, že ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast ošetrila počas Veľkej noci 215 detských pacientov. Dominovali vírusové a respiračné infekcie, zápaly uší či bolesti brucha.
