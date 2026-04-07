Počas sviatkov riešili policajti v Trnavskom kraji 11 opitých vodičov
Polícia dôrazne upozornila, aby si vodiči nikdy nesadali za volant opití alebo pod vplyvom drog.
Autor TASR
Trnava 7. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov riešili policajti v Trnavskom kraji 11 prípadov vodičov pod vplyvom alkoholu, šesť z nich pritom spôsobilo dopravnú nehodu. V desiatich prípadoch, kde vodiči prekročili jedno promile alkoholu v dychu, začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Ako uviedla, v jednom z prípadov 19-ročný vodič v Holíči narazil do dopravnej značky, ďalší postup bude určený po výsledkoch analýzy jeho krvi. V piatok (3. 4.) v Trnave 50-ročný vodič poškodil pneumatiku a skončil na parkovisku, kde mu policajti namerali 1,92 promile. V Dubovciach v okrese Skalica zastavila hliadka 55-ročnú vodičku, ktorá nafúkala 1,35 promile. V meste Veľký Meder v okrese Dunajská Streda poškodila 51-ročná vodička pri parkovaní dve osobné vozidlá, dychová skúška ukázala 1,85 promile.
V priebehu soboty (4. 4.) a nedele (5. 4.) došlo k viacerým incidentom. Napríklad v Dunajskej Strede vyletel 59-ročný vodič na obrubník, prešiel chodník a narazil do betónového oplotenia a stromu, pričom nafúkal 1,60 promile. Pri obci Horný Bar v okrese Dunajská Streda zase 47-ročná vodička narazila do betónového oplotenia, dychová skúška ukázala 2,81 promile. V Borskom Mikuláši v okrese Senica nafúkal 21-ročný vodič 1,25 promile a v Galante 38-ročný vodič 1,50 promile.
V pondelok (6. 4.) 32-ročný vodič v Dolných Lovčiciach v okrese Trnava narazil do kríku a stĺpa elektrického vedenia a dychová skúška ukázala tesne nad jedno promile. V obci Čierny Brod v okrese Galanta nafúkala 41-ročná vodička 1,13 promile a v Hlohovci 30-ročný vodič 1,65 promile. Polícia dôrazne upozornila, aby si vodiči nikdy nesadali za volant opití alebo pod vplyvom drog.
