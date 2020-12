Počas sviatkov sa v Košiciach dalo otestovať viac ako 1400 ľudí

Košice 26. decembra (TASR) – Viac ako 1400 ľudí sa dalo bezplatne otestovať antigénovými testami na nový koronavírus v budove Magistrátu mesta Košice od štvrtka (24. 12.) do soboty.



Ako pre TASR uviedol hovorca mesta Košice Vladimír Fabian, na Štedrý deň bolo z 335 testovaných 54 pozitívnych prípadov. V piatok (25. 12.) sa prišlo otestovať 442 ľudí a 65 z nich bolo pozitívnych. V sobotu využilo možnosť bezplatného testovania 670 ľudí a 76 z nich malo pozitívny výsledok.



"Spolu je to 195 pozitívnych prípadov pri 1447 testovaných," povedal Fabian.



"Podchytili sme takmer 200 ľudí, ktorí by prišli k rodičom a starým rodičom, podali si ruku, objali by sa a spoločne navečerali. Som presvedčený, že takto sme zachránili životy. Ďakujem všetkým, ktorí prišli v tento vianočný čas, boli zodpovední a otestovali sa. Veľké poďakovanie patrí samozrejme zdravotníkom a kolegom za odhodlanie a skvele odvedenú prácu," uviedol primátor Košíc Jaroslav Polaček.



Mesto zriadilo odberové miesto, aby vyšlo v ústrety obyvateľom, ktorí sa nestihli otestovať a chceli počas vianočných sviatkov navštíviť svojich blízkych. Zriadilo ho v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura (UNLP) a regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ). V testovacích tímoch boli okrem medikov aj príslušníci mestskej polície, ktorí dohliadali na bezpečnosť, ale zabezpečovali aj administratívne práce. Počas prvých dvoch dní testovania boli ľuďom k dispozícii dva tímy, v sobotu bol zriadený tretí tím.



Celý priebeh vianočného testovania po finančnej stránke zabezpečovalo mesto zo svojho rozpočtu.