Počas tuningového zrazu v Bratislave zistila polícia 12 priestupkov

Bratislava 8. januára (TASR) - Policajti počas tuningového zrazu v Bratislave zistili 12 priestupkov na úseku cestnej premávky. Zadržali osem osvedčení o evidencii vozidla, päť párov tabuliek s evidenčným číslom a päť vodičských preukazov. Uložili aj pokuty, a to najmä za rýchlosť jazdy, technický stav vozidla či nesprávny spôsob jazdy. Informuje o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.



"Až do neskorých nočných hodín hliadky dopravnej polície monitorovali priebeh sobotňajšieho tuningového zrazu, ktorý sa uskutočnil na území Bratislavy," uviedla polícia. Podľa jej slov prebehol zraz bez narušenia verejného poriadku, no zistili sa priestupky.



Medzi zadržanými tabuľkami s evidenčným číslom z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu boli podľa slov polície aj tabuľky patriace vodičovi, ktorý ešte v piatok (6. 1.) "predvádzal svoje schopnosti" na parkovisku v Nitre.