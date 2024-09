Počas týždňa mobility vo Veľkých Kapušanoch sčítajú autá

Veľké Kapušany 16. septembra (TASR) - Mesto Veľké Kapušany v okrese Michalovce sa zapojí do Európskeho týždňa mobility, ktorého cieľom je podporiť udržateľné spôsoby dopravy a znížiť negatívny vplyv automobilovej dopravy na životné prostredie. Ako TASR informovala manažérka kancelárie primátora Gabriela Fedičová, súčasťou programu je sčítanie áut pred školami, cykloraňajky či detský vodičský preukaz.



Program je zameraný na podporu chôdze, cyklistiky a bezpečnosti cestnej premávky a je určený pre všetky vekové skupiny.



Žiaci stredných škôl budú monitorovať dopravu pred školami, čo má za cieľ získať presný prehľad o aktuálnom dopravnom zaťažení. "Chceme sledovať najmä to, koľko rodičov priváža svoje deti autom, čo spôsobuje zvýšenú hustotu dopravy a riziko pre našich účastníkov. Naším cieľom je identifikovať oblasti, kde je možné zlepšiť bezpečnosť a efektivitu dopravy," uviedla Fedičová.



Pre žiakov základných škôl pripravili Pešibus, ktorý má podporiť žiakov v aktívnom pohybe a ukázať, ako a odkiaľ sa dá cesta do školy zvládnuť bezpečne a za pár minút.



Pre najmenších je pripravená interaktívna prednáška o bezpečnosti na cestách, ktorú zabezpečia mestskí policajti. Deti, ktoré zodpovedajú otázky o bezpečnosti, získajú detský vodičský preukaz na bicykel a kolobežku.



Piatok (20. 9.) bude patriť cykloraňajkám, ktoré sa budú podávať pred mestským úradom, cyklotúre pre žiakov stredných škôl a širokú verejnosť a nočnému bicyklovaniu v meste, ktoré je určené hlavne pre rodiny s deťmi. "Chceme, aby ľudia zažili mesto z inej perspektívy, spojili zábavu s pohybom a zároveň spoločne podporili ekologické riešenia v doprave," dodala Fedičová.