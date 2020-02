Počas Týždňa slovenských knižníc príde P. Rankov i M. Čengel Solčanská

Trnava 24. februára (TASR) – Na otvorení Týždňa slovenských knižníc (2. 3.) plánuje Knižnica Juraja Fándlyho (KJF) v Trnave vyhlásiť nový, už 6. ročník celoslovenskej literárnej súťaže pre začínajúcich autorov zo Slovenska i Slovákov žijúcich v zahraničí - Literárny salón Trnava 2020. Počas celého týždňa do 6. marca má podľa riaditeľa Pavla Tomašoviča pripravené podujatia pre všetky vekové kategórie čitateľov, tiež stretnutia s hosťami, exkurzie i odpustenie pokút.



Najväčšia verejná knižnica v trnavskom regióne registruje v súčasnosti 10.744 čitateľov, z toho 2957 detí do 15 rokov. Vlani ju navštívilo 132.797 záujemcov, ktorí urobili 275.716 výpožičiek. "V roku 2019 sme pripravili aj 755 podujatí s 23.404 návštevníkmi," uviedol Tomašovič.



Na prvý deň Týždňa slovenských knižníc má KJF v programe tiež stretnutie stredoškolákov so súčasným slovenským autorom Pavlom Rankovom a moderátorom Dadom Nagyom na tému Literatúra o totalite a totalita proti literatúre. Stretnutie o Štefánikovi a Jánošíkovi so scenáristkou, spisovateľkou a režisérkou Marianou Čengel Solčanskou bude 5. marca, ďalšie aktivity sú orientované na detských čitateľov a na seniorov, ktorí sa môžu podučiť v komunikácii s mobilnými zariadeniami. "Týždeň slovenských knižníc je príležitosťou i pre tých čitateľov, ktorí pozabudli na plynúci čas a nevrátili požičané knihy v stanovenom čase. KJF nebude od nich vymáhať pokutu za prekročenie výpožičného obdobia, ak knihy v tomto týždni vrátia v poriadku," dodal riaditeľ.