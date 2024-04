Počas Veľkej noci mal urgent vo Zvolene 26,5-percentný nárast

Zvolen 5. apríla (TASR) - Počas uplynulých veľkonočných sviatkov na urgentnom príjme zvolenskej nemocnice zaznamenali 26,5-percentný nárast počtu pacientov. To v priemere predstavuje nárast približne o 18 pacientov ošetrených na urgentnom príjme za 24 hodín. Pre TASR to uviedla Eva Peterová, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Tak, ako počas všetkých sviatkov v priebehu roka, aj počas Veľkej noci podľa nej evidujú nárast ošetrených pacientov na urgentnom príjme. "V porovnaní s vlaňajškom ich bolo o niečo viac. Evidujeme najmä priemerný nárast pacientov, ktorí to prehnali s alkoholom," objasnila. Čo sa týka iných ochorení, s ktorými prichádzajú ľudia, neevidujú vo Zvolene žiadne zmeny. Napriek tomu, že na urgente bolo počas sviatkov rušnejšie, nezaznamenali podľa hovorkyne narušenie plynulosti vyšetrenia pacientov. "Neboli to ani žiadne výrazne neštandardné situácie," zdôraznila.



Vlani počas Veľkej noci bol urgentný príjem zvolenskej nemocnice najviac vyťažený na Veľkonočnú nedeľu. V minulom roku ošetrili 252 pacientov. Z celkového počtu 71 ľudí ošetrili na internom urgentnom príjme, 26 pacientov malo neurologický problém. Ďalších 155 bolo na chirurgickom urgentnom príjme. Na internom ošetrili 35 žien a 36 mužov. "Sedem pacientov bolo opitých, dvaja mali ochorenie COVID-19 a zvyšní pacienti mali problém s kardiovaskulárnym ochorením," zhrnula vlani bývalá hovorkyňa Martina Pavliková.