Počas veľkonočných sviatkov bude Košice zdobiť kraslica z Chorvátska

Košice 18. februára (TASR) – Približne dvojmetrová kraslica z Chorvátska bude zdobiť Košice počas tohtoročnej Veľkej noci. Informuje o tom magistrát na webovej stránke v súvislosti s pondelkovým (17. 2.) stretnutím viceprimátora mesta Marcela Gibódu s veľvyslancom Chorvátskej republiky na Slovensku Aleksandarom Heinom.



Turistické združenie Koprivnicko-Križevatskej župy spustilo ako prvé v Chorvátsku projekt výroby veľkých kraslíc s výškou 2,05 metra a šírkou 1,5 metra maľovaných insitným spôsobom a s rôznymi témami. Jednu takúto kraslicu dostanú od chorvátskych partnerov aj Košice. „Privítali sme túto aktivitu a veríme, že takto spropagujeme nielen naše mesto, ale že zároveň zlepšíme aj spoluprácu s našimi chorvátskymi partnermi. Ako odznelo na našom stretnutí s pánom veľvyslancom, v minulom roku navštívilo Chorvátsko 450.000 Slovákov, čo je nárast o viac ako štyri a pol percenta. Boli by sme radi, keby sme aj pomocou takýchto myšlienok a historických prepojení medzi našimi krajinami primäli aj Chorvátov k častejším návštevám Košíc,“ povedal Gibóda s tým, že do motívu tejto kraslice by mal byť zakomponovaný aj erb mesta. „Myslím si, že naše stretnutie otvára možnosti pre ďalšiu spoluprácu nielen v turistickom ruchu, ale aj v iných oblastiach,“ dodal viceprimátor.



Magistrát pripomína, že vďaka spolupráci s chorvátskym turistickým združením zdobia takéto vajíčka počas veľkonočných sviatkov námestia, galériu a výstavné miesta v Ríme a Vatikáne, ale aj v metropolách ako New York, Miláno, Budapešť, Brusel, Praha, Viedeň, Mníchov, Záhreb, Dubrovník, Marseille a iných mestách.