Počas Vianoc a Silvestra bude bratislavská MHD premávať v inom režime

Bratislava 21. decembra (TASR) - V Bratislave bude počas vianočných prázdnin a Silvestra premávať mestská hromadná doprava (MHD) v inom režime. Od 23. decembra do 7. januára 2024 budú počas pracovných dní jazdiť linky podľa cestovných poriadkov v režime školských prázdnin. Na Silvestra bude premávka niektorých liniek posilnená. Dopravný podnik Bratislava (DPB) o tom informuje na webe.



"Školské linky a linky 7, 25, 26 a 92 v uvedenom období premávať nebudú," pripomína mestský dopravca.



Upozorňuje zároveň na to, že v súvislosti so začiatkom zimného skúškového obdobia premávajú linky 31, 39 a 87 podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny až do 4. februára 2024 (linka 87), respektíve 11. februára 2024 (linky 31 a 39). Linka 184 nebude premávať v čase od 23. decembra do 4. februára.



Počas Štedrého dňa (24. 12.) ukončia denné linky svoju premávku od približne 17.00 h. Výnimkou bude linka 69, ktorá bude mať posledný odchod o 14.07 h. Vianočná električka v tento deň premávať nebude.



Od 18.00 h začnú jazdiť nočné linky, pričom do polnoci budú premávať v 30-minútových intervaloch.



Električkové linky 3 a 9 budú premávať nonstop. Trasa linky 9 bude zároveň od približne 23.40 h (smer Dúbravka) a 00.10 h (smer Astronomická) predĺžená až do Dúbravky (Astronomická - Kapucínska - Kútiky - Dúbravka, Pri kríži), po trase linky 4.



Nočné linky MHD, s výnimkou liniek N56, N91 a N99, budú premávať počas celej silvestrovskej noci v posilnenom 30-minútovom intervale. Linky N21, N72, N80, N93 a N95 budú, navyše, v čase do 01.30 h premávať v intervale 15 minút.



Linky 4, 9 a nočné linky budú počas silvestrovského dňa a noci kapacitne posilnené.