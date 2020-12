Počas Vianoc budú fungovať pohotovosti v UNB aj v NÚDCH

Bratislava 23. decembra (TASR) - Poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti počas vianočných sviatkov a Nového roka bude zabezpečené v plnom rozsahu a nepretržite v rámci Bratislavy v najväčšej slovenskej nemocnici – v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB). O detských pacientov sa v prípade potreby postarajú v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH).



Ako pre TASR uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská, urgentnú zdravotnú starostlivosť poskytnú, ako zvyčajne, na všetkých pracoviskách, a to na centrálnom prijímacom oddelení v Ružinove a urgentných príjmoch v Nemocnici akad. L. Dérera na Kramároch, v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke a v príjmových ambulanciách v Nemocnici Staré Mesto.



Hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická informovala, že aj tu sú pripravení postarať sa o všetkých pacientov, ktorí budú pomoc potrebovať. Počas vianočných a novoročných sviatkov sa o detských pacientov na oddelení urgentného príjmu (OUP) počas dňa postará päť lekárov – pediatrov v pediatrických ambulanciách a dvaja chirurgovia v chirurgickej ambulancii.



"Traja pediatri budú slúžiť nepretržite 24 hodín a v ambulantnej pohotovostnej službe v rámci ordinačných hodín od 7.00 h do 22.00 h jeden lekár a vo frekventovanom čase od 12.00 h do 17.00 h dvaja lekári. V noci to budú traja pediatri a jeden chirurg," doplnila s tým, že rovnako bude postarané o všetkých pacientov hospitalizovaných na klinikách.