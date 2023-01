Počas Vianoc ošetrili vo Veľkom Krtíši viac ľudí ako na Silvestra

Veľký Krtíš 4. januára (TASR) – Počas vianočnej služby na urgentnom príjme vo Veľkom Krtíši v porovnaní so silvestrovskou a novoročnou ošetrili zdravotníci viac pacientov. Počas vianočných sviatkov to bolo 40 ľudí, na Silvestra (31. 12.) a Nový rok (1. 1.) ich bolo spolu 14. TASR to v stredu potvrdila riaditeľka Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Veľký Krtíš Marcela Dekrétová.



Pripomenula, že na Silvestra na urgentnom príjme ošetrili osem ľudí, z toho jedno dieťa so zvýšenou teplotou. Chirurgická ústavná pohotovostná služba mala na starosti 19 ľudí s úrazmi. Riaditeľka dodala, že aj na Nový rok urgentní zdravotníci zo šiestich ľudí ošetrili dve deti s teplotami. Problémami boli ďalej vertigo, vysoký krvný tlak a aj pľúcny edém. Na chirurgiu s úrazmi prišlo podľa Dekrétovej 12 pacientov.



Ako informovala, vo Veľkom Krtíši ošetrila cez Vianoce ďalších 40 pacientov aj chirurgická pohotovosť. Dodala, že Vianoce boli v porovnaní s tými v roku 2021 približne rovnaké, na Štedrý večer v roku 2022 však zdravotníci riešili aj otravu liekmi. Najčastejšie diagnózy boli podľa riaditeľky respiračné ochorenia a zlyhanie srdca. Konštatovala, že zahraničných pacientov počas Vianoc na veľkokrtíšskom urgentnom príjme nemali. Podľa nej však cez vianočné sviatky hospitalizovali 14 detí na pediatrickom oddelení.