Počas Vianoc poskytnú v Košickom kraji ošetrenie na pohotovostiach

Košice 23. decembra (TASR) - V Košickom kraji budú aj počas vianočných sviatkov v prevádzke viaceré pohotovosti. V Košiciach budú ambulantnú pohotovostnú službu (APS) pre dospelých zabezpečovať ambulancie pevnej APS v Poliklinike Sever na Komenského ulici, Poliklinike Terasa v mestskej časti Košice - Západ aj v Nemocnici Agel Košice - Šaca, a to podľa spádového územia. Deti ošetria v Poliklinike Terasa, informoval Košický samosprávny kraj (KSK).



V Michalovciach bude APS pre dospelých zabezpečovať ambulancia v budove polikliniky na Námestí osloboditeľov a pre deti a dorast ambulancia na Námestí slobody, a to v rámci spádového územia pre okresy Michalovce a Sobrance. "Dospelých ošetria aj v Sobranciach, a to v ambulancii pevnej APS na ulici Mieru. V Trebišove budú v prevádzke ambulancie pevnej APS pre dospelých aj pre deti a dorast v Nemocnici s poliklinikou Trebišov, dospelých z okolia Kráľovského Chlmca ošetria aj v Nemocnici s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci," uviedol KSK.



Pre okresy Spišská Nová Ves a Gelnica bude v prevádzke APS pre deti a dorast v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi. Pre dospelých budú otvorene APS na Šafárikovom námestí v Spišskej Novej Vsi aj na Hlavnej v Gelnici. V Rožňave ošetria deti aj dospelých v ambulanciách v Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory.



Zubné pohotovosti budú počas sviatkov fungovať v Košiciach na Toryskej a Bačíkovej ulici, v Michalovciach na Kostolnom námestí a v Rožňave na ulici Čučmianska dlhá. Podrobný rozpis APS vrátane otváracích hodín je zverejnený na webstránke kraja.



Otvorené počas sviatkov budú aj viaceré pohotovostné lekárne, v Košiciach na železničnej stanici a Poliklinike Terasa, ďalšie v Michalovciach, Trebišove, Kráľovskom Chlmci, Spišskej Novej Vsi aj Rožňave. Ich otváracie hodiny možno nájsť na webstránke www.e-vuc.sk.