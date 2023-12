Počas Vianoc znášajú pobyt vo zvolenskej nemocnici najťažšie deti

Zvolen 21. decembra (TASR) - Počas vianočných sviatkov znášajú pobyt vo zvolenskej nemocnici najťažšie deti. Personál sa im preto snaží intenzívnejšie venovať a spríjemniť im tieto dni napríklad sledovaním rozprávok. Pre TASR to uviedla Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Dodala, že v čase štedrej večere za nimi môžu prísť rodičia, ak nie sú prijatí spolu s nimi. Môžu pri nich pobudnúť a priniesť im aj darček. "Na všetkých oddeleniach sa snažia do domácej starostlivosti prepustiť všetkých pacientov, ktorým to ich zdravotný stav dovoľuje," objasnila.



Tí, ktorí zostávajú hospitalizovaní, prežívajú Vianoce rôzne. U seniorov podľa nej prevládajú negatívne emócie a smútok. Vtedy vyhľadajú personál alebo kolektív pacientov na oddelení, ktorí im symbolicky nahrádzajú rodinu. "K dispozícii máme aj psychológa a v prípade, že je jeho pomoc potrebná, pacientom ponúkneme túto službu," spresnila. "Budúce mamičky sa sústredia na pôrod, preto sviatky vnímajú skôr ako doplnkovú emóciu. Vždy však uvítajú návštevu rodiny," poznamenala hovorkyňa.



Podľa nej vytvoriť vianočnú atmosféru na jednotlivých oddeleniach je dôležité nielen pre pacientov, ale aj pre zamestnancov, ktorí zostávajú v službe. Vyzdobené kancelárie i celé oddelenia pomáhajú spríjemniť toto obdobie všetkým od lekárov cez sestry a sanitárov až po upratovačky či údržbárov. "Ak je služba na oddeleniach pokojná, dopĺňajú ju dobrá nálada, sviatočná hudba, tradičné jedlá, koláče či zapálené sviečky," zdôraznila.



Pacienti na Štedrý deň dostávajú tradičné vianočné jedlá, ak nemajú inú diétu. Tohtoročné menu pozostáva z kapustnice, zemiakového šalátu s rybou a nechýbajú ani opekance, ktoré budú v tomto roku v ľahšej verzii s tvarohom.



Počas adventu a vianočného obdobia pripravujú v nemocnici pre ľudí rôzne podujatia. Oddelenia navštívil Mikuláš. "Privítali sme aj koledníkov zo základnej školy v Detve s vianočným pásmom, darčeky prišli rozdať aj zvolenskí hokejisti," ukončila.