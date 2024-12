Počas vianočnej burzy Prešovského kraja sa vyzbieralo takmer 3700 eur

Prešov 18. decembra (TASR) - Počas Vianočnej burzy pomoci Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorá sa uskutočnila v uplynulých dňoch, sa vyzbieralo takmer 3700 eur. Verejnosť si mohla v stánkoch jednotlivých organizácií kraja zakúpiť rôzne vianočné výrobky. Spomenutú sumu Nadácia PSK pre podporu rodiny rozdelí medzi žiadateľov o pomoc. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Tohtoročná Vianočná burza pomoci ponúkla celkovo 11 predajných stánkov. Prezentovali sa v nich štyri stredné školy kraja zo Starej Ľubovne, Kežmarku, Prešova a Humenného. V rámci svojej ponuky predstavili vlastnoručne vyrobené vianočné pečivo, medovníky, perníky, cukrovinky aj tradičné koláče.



Ozdoby a dekorácie na vianočné stromčeky či na vianočné stoly zas ponúkli stánky štyroch zariadení sociálnych služieb, ktoré zriaďuje prešovská krajská samospráva.



Ani tento rok na burze nechýbali knižné tituly rôznych žánrov. O tie sa postarali dve krajské knižnice - Vihorlatská knižnica v Humennom a Podduklianska knižnica vo Svidníku. "Ich predajné stánky obsahovali beletriu pre deti a mládež od slovenských aj zahraničných autorov, ale aj populárno-náučnú literatúru, a to najmä encyklopédie," uviedla Jeleňová.



Vianočné výrobky ponúkla tiež samotná Nadácia PSK pre podporu rodiny. Jej stánok vlastnoručne vyrobenými produktami naplnili ďalšie zariadenia sociálnych služieb.



"Výťažok z tohtoročnej burzy pomoci v celkovej sume 3696 eur prerozdelí Nadácia PSK pre podporu rodiny medzi jednotlivcov a rodiny, ktoré ju kontaktovali so žiadosťou o pomoc. Stane sa tak na prvom zasadnutí správnej rady nadácie v roku 2025, ktorá by sa mala stretnúť už v prvých mesiacoch nového roka," dodala Jeleňová.