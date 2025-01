Počas vianočných sviatkov ošetrili v Dolnooravskej nemocnici 300 ľudí

Dolný Kubín 3. januára (TASR) - Počas vianočných sviatkov ošetrili v Dolnooravskej nemocnici s poliklinikou takmer 300 ľudí. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.



Takmer tristo ošetrení pacientov s úrazmi zvládli na urgentnom príjme chirurgovia a ortopédi počas vianočných sviatkov od 24. decembra do 1. januára. Výrazný podiel na tomto čísle mali lyžiari, ktorí nezvládli biele svahy, odniesli si to ramená, ruky a nohy.



Extrémnym dňom podľa nemocnice bol 28. december s 13 ošetreniami na chirurgii a 35 na ortopédii. Nasledoval 29. december so 42 úrazmi. "Na prvý deň roka 2025 nebude dobre spomínať 30 pacientov, ktorí museli využiť služby našich lekárov na urgentnom príjme," dodali z nemocnice.