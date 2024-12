Počas vianočných sviatkov posilnia v Banskej Bystrici zber odpadu

Banská Bystrica 9. decembra (TASR) - Zvýšená produkcia komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a prvých dní nového roka je dôvodom, prečo mesto Banská Bystrica každoročne pristupuje k posilneniu jeho zberu. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že niektoré pravidelné termíny sa menia z dôvodu dní pracovného pokoja.



Zmluvný partner mesta bude zber odpadu vykonávať počas sviatočného obdobia takmer každý deň, od 23. decembra do 6. januára budúceho roka, okrem prvého sviatku vianočného 25. decembra, Nového roka a nedieľ. Posilní sa zber zmesového komunálneho odpadu a aj triedený zber papiera, plastov, skla, kovov na celom území mesta tak, aby nedošlo k výraznému preplneniu nádob. Vzhľadom na vysoký objem vzniknutého odpadu v tomto období môže miestami dochádzať k umiestneniu odpadu vedľa nádob, ktorý však zberová osádka pri najbližšom vývoze odstráni.



"Žiadame motoristov, aby vozidlami neparkovali pred kontajnermi na zber zmesového a triedeného komunálneho odpadu, najmä v čase od 6.00 do 16.00 h. Počas vianočného obdobia môže dôjsť v dôsledku blokovania nádob autami k zvýšenému znečisteniu stojísk. V spojení so snehovými zrážkami to zároveň môže spôsobiť mnohé komplikácie a znečistenie verejného priestranstva," zdôraznila Marhefková.



Po ukončení vianočného obdobia, po sviatku Troch kráľov (6. 1.), mesto zabezpečí odvoz živých stromčekov pravidelne jedenkrát do týždňa, od pondelka 6. januára do 3. februára 2025, a potom podľa potreby. Stromčeky zbavené ozdôb treba ukladať vedľa kontajnerov tak, aby boli na viditeľnom a dostupnom mieste pre pracovníkov zberových spoločností. Po podrvení ich použijú na výrobu kompostu. Obyvatelia môžu stromčeky odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani.



Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webe mesta.