Počas víkendových nocí bude čiastočne uzavretý Tunel Sitina

Bratislava 10. decembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas víkendových nocí čiastočne uzavrie bratislavský úsek diaľnice D2 Lamačská cesta – Staré Grunty vrátane Tunela Sitina. Počas servisnej uzávery bude otvorená len jedna tunelová rúra.



Od piatkovej polnoci do soboty (11. 12.) do 4.00 h bude uzavretá pravá tunelová rúra v smere do Maďarska. Od sobotňajšej polnoci do 4.00 h v nedeľu (12. 11.) bude uzavretá ľavá tunelová rúra (v smere do Českej republiky).



TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.