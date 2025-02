Počas víkendu bude diaľnica D1 pri Bratislave v jednom smere uzavretá

Bratislava 26. februára (TASR) - Počas víkendu bude diaľnica D1 pri Bratislave v smere z hlavného mesta do Žiliny v úseku Zlaté Piesky - Triblavina uzavretá. Diaľničiari budú v rámci prípravy na rozšírenie diaľnice presmerovávať dopravu na hlavnom ťahu na obchádzkové vetvy. TASR o tom v stredu informovali z Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Už v piatok ráno (28. 2.) sa uzavrie vetva z D4 na D1. Doprava z D4 bude smerovaná na R7 a následne na D1 cez Prístavný most. Uzávera samotnej diaľnice D1 od Zlatých Pieskov je naplánovaná od piatka od 20.00 h a potrvá do pondelka 3. marca do skorých ranných hodín. Motoristi budú presmerovaní na cestu I/61, takzvanú starú Seneckú," uviedli diaľničiari.



Počas uzávery budú cestári podľa správcu diaľnic demontovať a montovať stovky metrov betónových zvodidiel a vyznačia vodorovné dopravné značenie. Súčasný režim troch jazdných pruhov bude od pondelka zachovaný s výnimkou asi polkilometrového úseku.



NDS upozornila, že uzávera sa koná počas jarných prázdnin na západe Slovenska. Prispôsobila tomu aj jej smer. Do Bratislavy pôjde podľa nich počas víkendu hustejšia doprava. V blízkej budúcnosti dôjde k presmerovaniu dopravy aj v tomto smere.



Diaľničiari zdôraznili, že v prípade nepriaznivého počasia či nižších teplôt sa bude musieť uzávera odložiť. NDS už raz pre nepriaznivé počasie práce zrušila.