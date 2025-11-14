< sekcia Regióny
Vodiči, pozor: Počas víkendu bude uzavretá Východná ulica v Prešove

Autor TASR
Prešov 14. novembra (TASR) - Počas víkendu (15. - 16. 11.) bude na Východnej ulici v Prešove platiť dopravné obmedzenie. Slovenská správa ciest prostredníctvom krajských cestárov zrealizuje celkovú opravu vozovky. Uzávera Východnej ulice v úseku od križovatky ulíc Východná - Rusínska - Lesík delostrelcov - Kuzmányho po križovatku ulíc Východná - Košická vrátane okružnej križovatky na Východnej ulici potrvá od soboty 5.00 h do nedele 5.00 h. V prípade nepriaznivého počasia počas víkendu sa môže ukončenie prác posunúť až na pondelok (17. 11.). TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Základná obchádzková trasa bude obojsmerne vedená z križovatky ulíc Východná - Rusínska - Lesík delostrelcov - Kuzmányho po uliciach Kuzmányho, Masarykova a Košická,“ uviedol Hudák.
Na križovatke ulíc Východná - Rusínska - Lesík delostrelcov - Kuzmányho bude umožnená vozidlám jazda len cez odbočenia z Rusínskej ulice na ulice Kuzmányho a Lesík delostrelcov, z ulice Lesík delostrelcov na ulice Rusínska a Kuzmányho a z Kuzmányho ulice na ulice Kuzmányho a Rusínska.
Na križovatke ulíc Východná - Košická bude umožnená vozidlám obojsmerne jazda len priamym smerom medzi ulicami Masarykova a Košická.
„Na Solivar a Sídlisko Šváby bude obchádzková trasa z križovatky ulíc Masarykova - Škultétyho - Kuzmányho obojsmerne vedená po uliciach Kuzmányho, Rusínska, Arm. gen. Svobodu, Solivarská/Švábska alebo po uliciach Masarykova, Košická, Švábska, Solivarská,“ priblížil Hudák.
Prístup k rodinným domom na Východnej ulici bude len z Dostojevského ulice, výjazd z Dostojevského ulice bude možný len cez Východnú ulicu, smer ulice Rusínska a Kuzmányho.
Dopravná obslužnosť obchodných domov a čerpacej stanice bude možná len pravostranným vjazdom z Košickej ulice na Solivarskú ulicu a pravostranným výjazdom zo Solivarskej ulice na Masarykovú ulicu. Dopravný prístup k hypermarketu a obchodnému centru bude možný len cez Solivarskú ulicu, v smere od križovatky s ulicami Švábska a Arm. gen. Svobodu.
Väčšina liniek bude premávať po základnej obchádzkovej trase Masarykova - Železničná stanica - Košická - Švábska - Arm. gen. Svobodu/Solivarská. Obchádzkové trasy regionálnej autobusovej dopravy sú uvedené na webstránke mesta.
„Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude vypnutá cestná svetelná signalizácia na križovatke ulíc Východná - Rusínska - Lesík delostrelcov - Kuzmányho a križovatke ulíc Východná - Košická,“ dodal Hudák.
