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Cez víkend nebudú na Hlavnú stanicu v Bratislave premávať električky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Linka X1 bude premávať po jednosmernej trase: Hlavná stanica (obratisko autobusov) - Úrad vlády SR - STU - Vysoká - Poštová - Hodžovo nám. - Pod stanicou - Hlavná stanica.

Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Počas najbližšieho víkendu (6. - 7. 6.) nebudú premávať električky na Hlavnú stanicu v Bratislave. Dôvodom je plánovaná oprava električkového priecestia na Šancovej ulici. Spojenie medzi Hlavnou stanicou a centrom mesta zabezpečí náhradná autobusová linka X1. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár.

Linka X1 bude premávať po jednosmernej trase: Hlavná stanica (obratisko autobusov) - Úrad vlády SR - STU - Vysoká - Poštová - Hodžovo nám. - Pod stanicou - Hlavná stanica.
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