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Počas víkendu nepremávajú na hlavnú stanicu električky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Dôvodom je oprava električkového priecestia na Šancovej ulici. Spojenie medzi hlavnou stanicou a centrom mesta zabezpečuje náhradná autobusová linka X1.

Autor TASR
Bratislava 6. júna (TASR) - Počas víkendu nepremávajú v Bratislave električky na hlavnú stanicu. Dôvodom je oprava električkového priecestia na Šancovej ulici. Spojenie medzi hlavnou stanicou a centrom mesta zabezpečuje náhradná autobusová linka X1. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku Bratislava Jozef Vozár.

Linka X1 premáva po jednosmernej trase: Hlavná stanica (obratisko autobusov) - Úrad vlády SR - STU - Vysoká - Poštová - Hodžovo nám. - Pod stanicou - Hlavná stanica.
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